Раскол среди раскольников. На Украине продолжают делить церковь, причем уже новую, недавно созданную по инициативе Петра Порошенко. Почетный патриарх некаконической православной церкви Незалежной Филарет высказал претензии назначенному по указанию Константинополя митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. Филарет заявил, что может созвать новый собор уже не объединительный, а разъединительный.

«Они пошли по пути неправды. Претензии к Епифанию такие: он должен сотрудничать со мной как с патриархом. А он за все эти четыре или пять месяцев ни разу со мной не служил и не общался. Встречались всего несколько раз, разве это общение? Когда церковью нужно руководить каждый день?» — недоумевает Филарет.

Тем временем в интернете стартовал необычный соцопрос. Сторонники избранного президента Владимира Зеленского разместили видеоролик, в котором предлагают украинцам поставить запятую во фразе «Верховная Рада: распустить нельзя помиловать». Как заявили организаторы акции, если видео наберет миллион просмотров, Зеленский обратит внимание на этот вопрос в первую очередь. За сутки ролик посмотрели более четырехсот тысяч пользователей. В то же время, Рада явно тянет время и не назначает дату инаугурации Зеленского.

Ранее 5-v.ru сообщал, что партия Тимошенко потребовала скорейшей инаугурации Зеленского.