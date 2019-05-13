В Крыму отметили 75-летие полного освобождение полуострова от немецких войск

Жители Крыма отметили важную дату в истории всего Причерноморья — 75-летие полного освобождения полуострова от немецко-фашистских войск.

Низко пролетающие над зрителями самолеты, стрельба из орудий и выставка ретротехники. Все это напоминало о событиях, происходивших на полуострове вплоть до 12-го мая 1944-го года. Именно тогда, уже после освобождения Севастополя, был окончательно выбит противник, засевший на западной окраине города, мысе Херсонес.

С завершением Крымской наступательной операции Красной армии остались в прошлом и долгие два с половиной года немецкой оккупации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по главным улицам Севастополя пронесли самую длинную в России георгиевскую ленту.