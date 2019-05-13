В Крыму отметили 75-летие полного освобождение полуострова от немецких войск

, 7:25 Эфирная новость 45

В торжественных мероприятии приняли участие авиация и артиллерия.

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Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Жители Крыма отметили важную дату в истории всего Причерноморья — 75-летие полного освобождения полуострова от немецко-фашистских войск.

Низко пролетающие над зрителями самолеты, стрельба из орудий и выставка ретротехники. Все это напоминало о событиях, происходивших на полуострове вплоть до 12-го мая 1944-го года. Именно тогда, уже после освобождения Севастополя, был окончательно выбит противник, засевший на западной окраине города, мысе Херсонес.

С завершением Крымской наступательной операции Красной армии остались в прошлом и долгие два с половиной года немецкой оккупации.

Ранее 5-tv.ru сообщал,  что по главным улицам Севастополя пронесли самую длинную в России георгиевскую ленту.

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