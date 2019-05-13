Во Владивостоке косатка вырвалась на свободу. Правда, пока только в форме 3D-инсталяции. Пятиметровый объемный рисунок, на котором изображен разрывающий железные прутья кит, разместили прямо на асфальте в центре города. Таким образом зоозащитники напомнили о десятках косаток и белух, которых держат в центре адаптации в Приморье, названным в народе «китовой тюрьмой».

Решение о том, как спасти животных, должно быть вынесено в ближайшие дни. Заседание рабочей группы стартовало 13 мая. Предварительно ученые, обследовавшие млекопитающих, выдали заключение, что противопоказаний для их выпуска в естественную среду обитания нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Жан-Мишель Кусто отправился на спасение обитателей «китовой тюрьмы» в Приморье.