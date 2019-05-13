В Москве начал работу Совет губернаторов России и Японии

, 14:36 Видео 18

На первом пленарном заседании выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Пятый канал

Россия и Япония серьезно заинтересованы в укреплении и развитии межрегиональных связей. Это констатировала в понедельник, 13 мая, на первом пленарном заседании Совета губернаторов двух стран Валентина Матвиенко. По словам спикера Совета Федерации, участникам встречи предстоит изучить нынешнее состояние договоренностей между российскими регионами и японскими префектурами, многие из которых уже наладили между собой прочные связи.

«Я уверена, что у нас есть огромный, невостребованный пока потенциал взаимовыгодного межрегионального сотрудничества как в экономической, так и в гуманитарной сфере. Каждый российский регион обладает уникальными конкурентными преимуществами, которые могут быть использованы в международной кооперации», — сказала Матвиенко.

Она пообещала, что Совет Федерации, как палата регионов, будет оказывать всестороннюю поддержку развитию взаимодействия между субъектами Российской Федерации и префектурами Японии.

В обсуждении сотрудничества с японскими коллегами также принимает участие глава Санкт-Петербурга Александр Беглов. Как ожидается, на встрече губернаторов речь пойдет о научных и образовательных обменах на уровне регионов, а также о развитии бизнеса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сейчас прорабатываются детали предстоящей в конце июня встречи Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Предполагается, что она произойдет во время поездки российского президента в Осаку на саммит «Большой двадцатки».

Читайте также

Глава МИД Японии назвал условие ратификации мирного договора с Россией

Захарова ответила на слова японского министра о «резких высказываниях» Лаврова
Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

14:55
Предлагали быть депутатом, стал звездой — Зверев в короне явился в суд
14:49
На границе зазеркалья: победив страх, украинцы вышли на празднование Дня Победы
14:36
В Москве начал работу Совет губернаторов России и Японии
14:29
Терешина назвалась «недоженщиной» и вызвала спор о кормлении грудью
14:17
В Швеции возобновили дело в отношении Ассанжа об изнасилованиях
14:05
51-летняя Ольга Кабо опубликовала фото в купальнике и раскрыла секрет красоты
13:55
Минтруд назвал условие получения российской пенсии жителями Донбасса
13:43
Медики признали бесполезными и опасными процедуры по увеличению полового органа
13:39
Видео: Нетрезвый житель Ставрополья расстрелял односельчан — ранены дети
13:29
Ирина Шейк и Бредли Купер все? Американсий таблоид сообщил о сенсации
13:16
Продюсер Андрей Разин позвал Кирилла Кокорина в «Ласковый май»
13:02
Сергея Зверева, пришедшего в суд в короне, оштрафовали на 15 тысяч рублей
12:55
В СК сообщили об идентификации тел 40 жертв катастрофы в «Шереметьево»
12:50
Как подключить к Xbox и Play Station клавиатуру и мышь — универсальный способ
12:45
Лазарев объяснил, почему снова решил участвовать в Евровидении
12:32
Полицейские задержали ученика в Казани, который пришел в школу с муляжом пистолета
12:22
Официальные символы Петербурга предложили передать в свободное пользование
12:07
Видео: Зверев пришел в Тверской суд в короне и сравнил ее с трусами
11:59
Оксимирон вызвал на баттл немецкого рэпера Kollegah
11:43
В МИД РФ рассказали, когда Помпео встретится с Лавровым, и что они обсудят

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий

Пятый канал вошел в шорт-лист премии Promax Awards Global Exellence 2019 с проектом «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» в номинации «Интерактивное промо».

5-tv.ru

Пресса о компании

Объявлены финалисты VII конкурса «МедиаБренд»

Опубликован шорт-лист VII ежегодного конкурса «МедиаБренд», главная цель которого — повышение профессионального уровня и творческого потенциала телеканалов и интернет-проектов.

5-tv.ru

Таблоид

«По гамбургерному счету» — ТОП-5 мест с лучшими бургерами Петербурга

Бургер — это давно уже не «котлета в булке», а целая философия, не лишенная гурманства и эстетства. Какой он — идеальный бургер? На поиски для 5-tv.ru отправилась ресторанный критик Таисия Токовая.

Про еду