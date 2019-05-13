В Москве начал работу Совет губернаторов России и Японии

Россия и Япония серьезно заинтересованы в укреплении и развитии межрегиональных связей. Это констатировала в понедельник, 13 мая, на первом пленарном заседании Совета губернаторов двух стран Валентина Матвиенко. По словам спикера Совета Федерации, участникам встречи предстоит изучить нынешнее состояние договоренностей между российскими регионами и японскими префектурами, многие из которых уже наладили между собой прочные связи.

«Я уверена, что у нас есть огромный, невостребованный пока потенциал взаимовыгодного межрегионального сотрудничества как в экономической, так и в гуманитарной сфере. Каждый российский регион обладает уникальными конкурентными преимуществами, которые могут быть использованы в международной кооперации», — сказала Матвиенко.

Она пообещала, что Совет Федерации, как палата регионов, будет оказывать всестороннюю поддержку развитию взаимодействия между субъектами Российской Федерации и префектурами Японии.

В обсуждении сотрудничества с японскими коллегами также принимает участие глава Санкт-Петербурга Александр Беглов. Как ожидается, на встрече губернаторов речь пойдет о научных и образовательных обменах на уровне регионов, а также о развитии бизнеса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сейчас прорабатываются детали предстоящей в конце июня встречи Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Предполагается, что она произойдет во время поездки российского президента в Осаку на саммит «Большой двадцатки».