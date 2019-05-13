«Волочкова на льду»: В сети раскритиковали фото Туктамышевой в откровенном бикини

Молодой человек фигуристки Елизаветы Туктамышевой Андрей Лазукин опубликовал на своей странице Instagram откровенный снимок своей возлюбленной. На фотографии 22-летняя спортсменка стоит на балконе отеля на Кипре в одном бикини и заигрывающе смотрит в кадр. На переднем плане снимка запечатлены пышные формы Туктамышевой, которые стали поводом для обсуждения пользователей сети.

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Одни раскритиковали фигуру спортсменки, отметив, что ее телосложение не подходит для профессиональных занятий фигурным катанием.

«Попа совсем не как у фигуристки».

«Волочкова на льду».

«Народ вы вообще о чем? У нас много девушек с фигурой лучше. Я, конечно, никого оскорбить хочу. Да норм. Но так почти у всех наших девушек в РФ с достатком. Ничего особенного. У многих и лучше. Да и рост не модельный», — выразили мнение комментаторы.

Instagram @lazuking_andrey

Другие, в свою очередь, были в восторге от фотографии Туктамышевой и позавидовали Лазукину, который смог завоевать сердце такой очаровательной девушки.

«Шикарная женщина!»

«Попа отличная!»

«Просто бомбезная!»

«Повезло парню», — написали фолловеры.

Третьи вовсе разразились критикой в адрес молодого человека фигуристки, подчеркнув, что любящий парень никогда не будет выставлять на всеобщее обозрение такие откровенные снимки избранницы.

«Очень жаль, когда парни сами выставляют своих женщин, как на панель, и радуются этому».

«Для чего выставил? Дурак!»

«Уберите фото, Андрей! Это поступок не мужчины, а мальчика. Не думаю, что Лиза давала на это согласие. А если это так, то это уже статья». — возмутились пользователи.

Ранее 5-tv.ru, что фигуристка Туктамышева выложила фото в эротичном наряде из туалета.