«Волочкова на льду»: В сети раскритиковали фото Туктамышевой в откровенном бикини

, 16:36 Фото 729

Откровенный снимок 22-летней фигуристки на своей странице в Instagram опубликовал ее бойфренд.

Фото: Instagram @liza_tuktik

Молодой человек фигуристки Елизаветы Туктамышевой Андрей Лазукин опубликовал на своей странице Instagram откровенный снимок своей возлюбленной. На фотографии 22-летняя спортсменка стоит на балконе отеля на Кипре в одном бикини и заигрывающе смотрит в кадр. На переднем плане снимка запечатлены пышные формы Туктамышевой, которые стали поводом для обсуждения пользователей сети.

Гороскоп на 13 мая: Тельцы, хватит сорить деньгами!

Одни раскритиковали фигуру спортсменки, отметив, что ее телосложение не подходит для профессиональных занятий фигурным катанием.

«Попа совсем не как у фигуристки».

«Волочкова на льду».

«Народ вы вообще о чем? У нас много девушек с фигурой лучше. Я, конечно, никого оскорбить хочу. Да норм. Но так почти у всех наших девушек в РФ с достатком. Ничего особенного. У многих и лучше. Да и рост не модельный», — выразили мнение комментаторы.

Instagram @lazuking_andrey

Другие, в свою очередь, были в восторге от фотографии Туктамышевой и позавидовали Лазукину, который смог завоевать сердце такой очаровательной девушки.

«Шикарная женщина!»

«Попа отличная!»

«Просто бомбезная!»

«Повезло парню», — написали фолловеры.

Третьи вовсе разразились критикой в адрес молодого человека фигуристки, подчеркнув, что любящий парень никогда не будет выставлять на всеобщее обозрение такие откровенные снимки избранницы.

«Очень жаль, когда парни сами выставляют своих женщин, как на панель, и радуются этому».

«Для чего выставил? Дурак!»

«Уберите фото, Андрей! Это поступок не мужчины, а мальчика. Не думаю, что Лиза давала на это согласие. А если это так, то это уже статья». — возмутились пользователи.

Ранее 5-tv.ru, что фигуристка Туктамышева выложила фото в эротичном наряде из туалета.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

18:00
«Так и танцуем до сих пор»: Галкин с Пугачевой отмечают 18 лет со дня знакомства
17:50
«Мы хотим диалога» — ЕС решил не вводить новые санкции в отношении России
17:45
Видео: Три человека погибли в страшном ДТП с микроавтобусом в Дагестане
17:41
Ростральные колонны в Петербурге начали готовить к реставрации
17:30
«Все девчонки его»: муж Гагариной показал сына певицы от первого брака — фото
17:24
Правительство РФ утвердило меры господдержки научно-образовательных центров
17:17
Ипотека будущего: кому положены ипотечные каникулы в России
17:06
Драма по Шекспиру: Лебедь спасает потомство своей самки, погибшей под Петербургом
17:00
Валерий Сюткин — о настоящем рок-н-ролле, группе «Браво» и Instagram его собаки
16:57
Ирина Гринева рассказала, почему развелась со Звягинцевым спустя семь лет
16:45
Поколение победителей: как проходил Парад Победы в 1945 и 2019 годах
16:36
«Волочкова на льду»: В сети раскритиковали фото Туктамышевой в откровенном бикини
16:32
Раскол среди раскольников: Новая церковь Украины не может жить спокойно — видео
16:29
«Не люди!»: посетители Дворцового парка в Ленобласти винят в гибели лебедя собак
16:26
Трехмерная косатка «вырвалась на волю» во Владивостоке — видео
16:14
«На выход! На выход все!»: пассажир ценой своей жизни спас других из SSJ-100
16:10
«Бессмертный полк»: история несломленного народа в воспоминаниях героев ВОВ
16:00
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП
15:52
Шнуров назвал сумму, за которую готов выступать после роспуска «Ленинграда»
15:48
Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге — фото

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий

Пятый канал вошел в шорт-лист премии Promax Awards Global Exellence 2019 с проектом «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» в номинации «Интерактивное промо».

5-tv.ru

Пресса о компании

Объявлены финалисты VII конкурса «МедиаБренд»

Опубликован шорт-лист VII ежегодного конкурса «МедиаБренд», главная цель которого — повышение профессионального уровня и творческого потенциала телеканалов и интернет-проектов.

5-tv.ru

Реклама