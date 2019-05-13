Драма по Шекспиру: Лебедь спасает потомство своей самки, погибшей под Петербургом

В распоряжении 5-tv.ru появилось фото потомства самки белого лебедя, погибшей в Дворцовом парке Гатчины в Ленинградской области в ночь с 10 на 11 мая. Птица обитала на Серебряном озере при музее-заповеднике, где вот-вот должен был появиться на свет ее первый выводок. Об этом сообщили в пресс-службе Гатчинского дворца.

Состояние самца, оставшегося без пары, внушает беспокойство работникам заповедника.

Сейчас он предпринял попытки спасти потомство погибшей птицы и высиживает одно яйцо. Оставшиеся пять яиц собраны и перемещены в специальный инкубатор.

Частые гости парка шокированы происходящим. Буквально неделю назад им удалось сделать снимки, на которых самка высиживает свое потомство.

iz.ru

Точные причины гибели лебедя на данный момент неизвестны. Однако по мнению местных жителей, как ранее сообщал 5-tv.ru, на птицу могли напасть лисы или собаки.