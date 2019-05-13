«Звезда в шоке»: За что суд оштрафовал Сергея Зверева на 15 тысяч рублей

, 20:42 Эфирная новость 28

В зал заседаний, как и на акцию протеста против строительства на Байкале завода по розливу воды, артист пришел в короне.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Сергей Зверев заплатит 15 тысяч рублей штрафа за несанкционированный пикет в защиту Байкала на Красной площади. Такое решение вынес в понедельник, 13 мая, Тверской суд Москвы. Эпатажный стилист устроил из заседания шоу. Явился в суд в короне — той же самой, в которой в марте ходил на пикет. И на вопрос судьи о профессии, скромно заявил, что работает суперзвездой. А его акция протеста — это ни много ни мало обращение ко всему прогрессивному человечеству.

«И вышел я такой весь… И что? Чтобы донести до мира о такой действительно серьезной проблеме, нужен был этот шаг… Это все сфабриковано тяп-ляп, лишь бы, лишь бы… Лишь бы отчитаться, что суд был», — заявил Зверев журналистам.

Предлагали быть депутатом, стал звездой — Зверев в короне явился в суд

За всей этой шумихой уже и забылся повод для протеста. А Зверев выступал против строительства завода по розливу байкальской воды у себя на родине — в поселке Култук, считая, что это навредит экологии, животным и птицам. Правда, еще до того, как стилист Зверев надел корону царя зверей и примерил новый образ их защитника, в дело уже вмешалась природоохранная прокуратура, и суд приостановил строительство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на месте строительства китайского завода по производству питьевой воды на берегу Байкала прокуратура и Росприроднадзор обнаружили следы нефтепродуктов и свалку отходов. А кроме того, были выявлены нарушения на этапе проведения государственной экологической экспертизы.

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