«Все дни проводила на унитазе»: Чехова рассказала, почему развелась с мужем

Известная российская ведущая Анфиса Чехова устроила в сторис Instagram викторину «вопрос-ответ», в рамках которой ответила на самые неожиданные и провокационные вопросы. Впрочем, большинство ответов звезды скорее позабавили пользователей, чем прояснили реальную картину. Вместо того, чтобы делиться подробностями личной жизни, теледива продемонстрировала отличное чувство юмора, пишут Дни.ру.

Так, на вопрос о причинах разводах с актером Гурамом Баблишвили светская львица дала весьма необычный ответ.

«Конечно, все дни я проводила на унитазе, а все ночи — у холодильника, вот он и сбежал», — иронично заметила Чехова.

А комментируя слухи насчет второй семьи своего бывшего возлюбленного, ведущая придумала не менее остроумную шутку.

«Вторая семья у него была в Абхазии, но поскольку как грузина его туда не пускали, он стал депрессивным и от стресса у него началась чесотка, диарея, хромота и алопеция. Я сжалилась и отпустила его ко второй жене, взяв с нее обещание, что она сбреет свои усы», — рассмешила поклонников знаменитость.

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Однако часть подписчиков Чеховой были все же удовлетворены ее комментарием. Теледива честно призналась, что одной из причин расставания с Баблишвили был ее отказ переезжать на родину мужа в Грузию, и не стала скрывать, что ее бывший избранник во время брака изменял ей с другими женщинами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анфиса Чехова подсела на новый «наркотик».