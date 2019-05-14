Дебют «молодежного» кроссовера от компании KIA состоится во второй половине 2019 года. Уже через несколько месяцев модель поступит в продажу на территории РФ. Об этом сообщает агентство ФАН со ссылкой на пресс-службу корейского автопроизводителя.

KIA Motors позиционирует новинку, как автомобиль повышенной проходимости, отвечающий потребностям миллениалов — покупателей до 40 лет. Их должны заинтересовать «современный дизайн, компактные размеры и просторный салон», считают дизайнеры.

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Внешне кроссовера напоминает концепт SP Signature, ранее представленный на автосалоне в Сеуле. На эскизах можно заметить светодиодные фары с полоской ходовых огней, удлиненный капот и стилизованный под выхлопные патрубки декоративный элемент на заднем бампере.

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