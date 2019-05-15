В Магадане огонь с сухой травы перекинулся на жилые дома

Крупный пожар в Магадане. Огонь охватил сопки и перекинулся на жилые дома. К этой минуте известно о том, что в пламени уничтожены десять частных построек. На борьбу со стихией прибыли десятки пожарных расчетов. Пока данных о пострадавших нет.

Сообщается, что жители спешно покинули свои дома. По словам очевидцев, причиной ЧП стал поджог сухой травы.

И вот как стало известно, открытый огонь удалось локализовать. Сейчас в произошедшем разбираются дознаватели, масштабы ЧП уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ситуации с природными пожарами на Дальнем Востоке, Урале и Сибири. За последние двое суток площадь возгораний в нескольких российских регионах уменьшилась, но ситуация все еще остается весьма напряженной.