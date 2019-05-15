История преодоления: футболист «Зенита» и его конь стали героями фильма

В Петербурге презентовали необычную документальную ленту. О дружбе двух чемпионов. Футболиста «Зенита» Сердара Азмуна и его… коня.

У них, оказывается, много общего. Оба — обладатели многочисленных титулов за победы в спортивных соревнованиях. И оба прошли через череду испытаний прежде чем прийти к успеху. В частности, скакуна безосновательно обвиняли в применении допинга. По словам футболиста, именно пережитое вместе закалило характер спортсмена и научило его побеждать.

«Эта история о преодолении. О том, что даже достигнув каких-то целей, нельзя останавливаться. Нужно и дальше стремиться и идти вперед. У коня сердце как у человека. С ним можно общаться. У него есть чувства и он ощущает любовь», — рассказывает футболист.

Зрители премьеру встретили с большим интересом. Ведь никто до этого не знал, насколько трепетно Сердар Азмун относится к конному спорту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «Зенит», а в месте с ним и Сердар Азмун, отпраздновал победу в Чемпионате России.