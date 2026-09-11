Восьмой тур РПЛ-2026/27: «Локомотив» едет в Петербург добивать «Зенит»

Сможет ли команда Сергея Семака остановить перерождение железнодорожников?
Фото: © РИА Новости/Александр Подгорчук
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
«Зенит» примет «Локомотив» в матче 8-го тура РПЛ
Восьмой тур Российской премьер-лиги (РПЛ) может серьезно изменить расклад в чемпионате. «Зенит» попробует остановить набравший ход «Локомотив», «Спартак» будет возвращаться в борьбу за первое место, а «Краснодар» после первой потери очков проверит, насколько прочен его запас прочности.
После семи туров РПЛ интрига только усиливается. «Краснодар» остается лидером чемпионата, ЦСКА продолжает идти без поражений, «Балтика» подтверждает статус главного открытия сезона, а «Локомотив» после тяжелого старта наконец одержал первую победу.
Теперь железнодорожникам предстоит самая серьезная проверка — выезд к «Зениту» на «Газпром Арену».
«Зенит» — «Локомотив»: сможет ли Семак остановить перерождение железнодорожников
Центральный матч 8-го тура РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге. «Зенит» примет «Локомотив», который еще недавно находился в кризисе, но за несколько дней сумел изменить настроение вокруг команды.
Победа над «Балтикой» стала для железнодорожников первой не только в чемпионате, но и во всех официальных матчах сезона. Символично, что одним из главных героев стал Андрей Мостовой — воспитанник «Локомотива», который вернулся в клуб из «Зенита» и забил уже в дебютной встрече.
Еще один важный сюжет связан с Артемом Карпукасом. Полузащитник летом перешел из «Локомотива» в «Зенит» и после травмы Вендела получил возможность проявить себя в стартовом составе. В матче с «Факелом» он стал одним из лучших игроков встречи.
Теперь бывшие команды Карпукаса и Мостового встретятся лицом к лицу.
При этом «Зенит» подходит к матчу не в привычном статусе безусловного фаворита. Петербуржцы уже потерпели несколько неожиданных поражений в чемпионате, включая домашние матчи против московских соперников.
После семи туров команда Сергея Семака остается одной из самых результативных в РПЛ — 14 голов. Главным бомбардиром стал Александр Соболев, который после мяча в ворота ЦСКА вышел в единоличные лидеры команды по голам.
У «Локомотива» главная проблема остается прежней — атака. Железнодорожники забили всего шесть мячей в чемпионате, меньше только у «Факела». Однако возвращение Николая Комличенко и приход Мостового могут изменить ситуацию.
Особое значение для гостей имеет и психологический фактор: после первой победы команда получила шанс начать новый сезон практически с чистого листа.
«Краснодар» — «Акрон»: лидер после первой осечки
«Краснодар» впервые потерял очки в сезоне, упустив победу в матче с «Крыльями Советов». Однако команда Мурада Мусаева сохранила первое место и остается главным претендентом на чемпионство.
Теперь «быкам» предстоит встреча с «Акроном», который в последних турах неожиданно стал одной из самых результативных команд чемпионата.
Тольяттинцы дважды подряд сыграли со счетом 2:2 — сначала с ЦСКА, затем с «Оренбургом». Главным героем этих матчей стал Жилсон Беншимол: нападающий забил сам и отдавал результативные передачи.
При этом история личных встреч говорит в пользу «Краснодара». Во всех матчах РПЛ против «Акрона» южане одерживали победы.
Еще одна интрига — возвращение Джона Кордобы. Лучший бомбардир прошлого сезона долго восстанавливался после травмы, но уже успел открыть счет голам в чемпионате.
«Крылья Советов» — «Родина»: самарский разгон против кризиса москвичей
«Крылья Советов» после сложного старта постепенно набирают обороты. Победа в самарском дерби стала первой в сезоне, а затем команда Сергея Булатова дважды подряд забила по три мяча.
Правда, теперь самарцам придется обходиться без Ивана Олейникова. Полузащитник стал одним из главных героев последних матчей: забил два мяча «Ахмату» и сделал две голевые передачи в игре с «Краснодаром».
Компенсировать его потерю должны вернувшиеся в команду Никита Салтыков и Ильзат Ахметов.
«Родина» подходит к матчу в противоположном состоянии. Московская команда пропустила больше всех в чемпионате, два последних матча завершила без забитых голов, а в предыдущем туре осталась в меньшинстве после удаления Германа Онугхи.
При этом разрыв между командами пока остается небольшим — «Родина» уступает самарцам всего три очка.
«Факел» — «Балтика»: сможет ли аутсайдер остановить сенсацию сезона
«Балтика» неожиданно стала одной из самых стабильных команд РПЛ, но в прошлом туре уступила «Локомотиву» и позволила сопернику выйти из кризиса.
Теперь калининградцам предстоит встреча с «Факелом», который продолжает искать первую победу в чемпионате.
Воронежцы набрали только два очка благодаря ничьим с «Ахматом» и «Оренбургом». При этом команда Олега Василенко уже 25 матчей подряд не может выиграть в РПЛ.
История очных встреч также не в пользу хозяев: в четырех матчах чемпионата против «Балтики» «Факел» не одержал ни одной победы.
«Динамо» (Москва) — «Оренбург»: «бело-голубые» без Тюкавина
«Динамо» подходит к матчу с серией из трех побед подряд. Все они были добыты в московских дерби — против «Родины», «Локомотива» и «Спартака».
Теперь команда Сандро Шварца впервые проведет домашний матч РПЛ на «РЖД Арене», поскольку «ВТБ Арена» временно недоступна.
Главная проблема для хозяев — отсутствие Константина Тюкавина. Нападающий получил дисквалификацию после красной карточки в матче со «Спартаком».
Для «Оренбурга» встреча станет очередной попыткой прервать необычную серию: команда пять матчей подряд играет вничью.
ЦСКА — «Рубин»: матч Олейникова против прошлого
Одним из самых интересных сюжетов тура станет встреча ЦСКА и «Рубина».
Главным действующим лицом стал Иван Олейников. Полузащитник начинал карьеру в структуре армейцев, затем вернулся в ЦСКА после периода в «Крыльях Советов», а перед этим успел побывать в расположении «Рубина».
Теперь футболист встретится с командой, которая могла стать его новым клубом.
ЦСКА при Дмитрии Игдисамове продолжает оставаться непобежденным в чемпионате. Для «Рубина» главная задача — сохранить стабильность после ухода Мирлинда Даку и перестройки состава.
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): кавказское дерби бомбардиров
Матч в Грозном станет противостоянием двух команд с разным стартом сезона.
«Динамо» Махачкала неожиданно идет выше «Ахмата» по всем основным показателям: очкам, победам и забитым мячам.
Главными героями команд являются бывшие партнеры. Эгаш Касинтура перешел из махачкалинского клуба в «Ахмат» и стал одним из лидеров грозненцев. А Гамид Агаларов после возвращения в Дагестан превратился в главную атакующую силу «Динамо».
Особенность нападающего — умение выходить на замену и сразу влиять на игру. Все три гола Агаларов в этом сезоне забил именно после появления на поле со скамейки.
«Спартак» — «Ростов»: сможет ли команда Карседо вернуться в гонку
После победы над «Зенитом» казалось, что «Спартак» готов включиться в борьбу за первое место. Однако ничья с «Оренбургом» и поражение от «Динамо» немного отдалили красно-белых от лидера.
Теперь команда Хуана Карлоса Карседо должна исправляться в домашнем матче с «Ростовом».
Гости подходят к игре после победы и рассчитывают продолжить подъем. Дополнительная интрига — встреча с бывшим игроком «Спартака» Даниилом Хлусевичем, который теперь выступает за ростовчан.
Для красно-белых это шанс вновь приблизиться к «Краснодару». Для «Ростова» — возможность доказать, что команда способна бороться не только за сохранение места в РПЛ.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
42%
Нашли ошибку?