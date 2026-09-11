Восьмой тур РПЛ-2026/27: «Локомотив» едет в Петербург добивать «Зенит»

«Зенит» примет «Локомотив» в матче 8-го тура РПЛ

Восьмой тур Российской премьер-лиги (РПЛ) может серьезно изменить расклад в чемпионате. «Зенит» попробует остановить набравший ход «Локомотив», «Спартак» будет возвращаться в борьбу за первое место, а «Краснодар» после первой потери очков проверит, насколько прочен его запас прочности.

Фото: premierliga.ru

После семи туров РПЛ интрига только усиливается. «Краснодар» остается лидером чемпионата, ЦСКА продолжает идти без поражений, «Балтика» подтверждает статус главного открытия сезона, а «Локомотив» после тяжелого старта наконец одержал первую победу.

Теперь железнодорожникам предстоит самая серьезная проверка — выезд к «Зениту» на «Газпром Арену».

«Зенит» — «Локомотив»: сможет ли Семак остановить перерождение железнодорожников

Центральный матч 8-го тура РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге. «Зенит» примет «Локомотив», который еще недавно находился в кризисе, но за несколько дней сумел изменить настроение вокруг команды.

Победа над «Балтикой» стала для железнодорожников первой не только в чемпионате, но и во всех официальных матчах сезона. Символично, что одним из главных героев стал Андрей Мостовой — воспитанник «Локомотива», который вернулся в клуб из «Зенита» и забил уже в дебютной встрече.

Еще один важный сюжет связан с Артемом Карпукасом. Полузащитник летом перешел из «Локомотива» в «Зенит» и после травмы Вендела получил возможность проявить себя в стартовом составе. В матче с «Факелом» он стал одним из лучших игроков встречи.

Теперь бывшие команды Карпукаса и Мостового встретятся лицом к лицу.

При этом «Зенит» подходит к матчу не в привычном статусе безусловного фаворита. Петербуржцы уже потерпели несколько неожиданных поражений в чемпионате, включая домашние матчи против московских соперников.

После семи туров команда Сергея Семака остается одной из самых результативных в РПЛ — 14 голов. Главным бомбардиром стал Александр Соболев, который после мяча в ворота ЦСКА вышел в единоличные лидеры команды по голам.

У «Локомотива» главная проблема остается прежней — атака. Железнодорожники забили всего шесть мячей в чемпионате, меньше только у «Факела». Однако возвращение Николая Комличенко и приход Мостового могут изменить ситуацию.

Особое значение для гостей имеет и психологический фактор: после первой победы команда получила шанс начать новый сезон практически с чистого листа.

«Краснодар» — «Акрон»: лидер после первой осечки

«Краснодар» впервые потерял очки в сезоне, упустив победу в матче с «Крыльями Советов». Однако команда Мурада Мусаева сохранила первое место и остается главным претендентом на чемпионство.

Теперь «быкам» предстоит встреча с «Акроном», который в последних турах неожиданно стал одной из самых результативных команд чемпионата.

Тольяттинцы дважды подряд сыграли со счетом 2:2 — сначала с ЦСКА, затем с «Оренбургом». Главным героем этих матчей стал Жилсон Беншимол: нападающий забил сам и отдавал результативные передачи.

При этом история личных встреч говорит в пользу «Краснодара». Во всех матчах РПЛ против «Акрона» южане одерживали победы.

Еще одна интрига — возвращение Джона Кордобы. Лучший бомбардир прошлого сезона долго восстанавливался после травмы, но уже успел открыть счет голам в чемпионате.

«Крылья Советов» — «Родина»: самарский разгон против кризиса москвичей

«Крылья Советов» после сложного старта постепенно набирают обороты. Победа в самарском дерби стала первой в сезоне, а затем команда Сергея Булатова дважды подряд забила по три мяча.

Правда, теперь самарцам придется обходиться без Ивана Олейникова. Полузащитник стал одним из главных героев последних матчей: забил два мяча «Ахмату» и сделал две голевые передачи в игре с «Краснодаром».

Компенсировать его потерю должны вернувшиеся в команду Никита Салтыков и Ильзат Ахметов.

«Родина» подходит к матчу в противоположном состоянии. Московская команда пропустила больше всех в чемпионате, два последних матча завершила без забитых голов, а в предыдущем туре осталась в меньшинстве после удаления Германа Онугхи.

При этом разрыв между командами пока остается небольшим — «Родина» уступает самарцам всего три очка.

«Факел» — «Балтика»: сможет ли аутсайдер остановить сенсацию сезона

«Балтика» неожиданно стала одной из самых стабильных команд РПЛ, но в прошлом туре уступила «Локомотиву» и позволила сопернику выйти из кризиса.

Теперь калининградцам предстоит встреча с «Факелом», который продолжает искать первую победу в чемпионате.

Воронежцы набрали только два очка благодаря ничьим с «Ахматом» и «Оренбургом». При этом команда Олега Василенко уже 25 матчей подряд не может выиграть в РПЛ.

История очных встреч также не в пользу хозяев: в четырех матчах чемпионата против «Балтики» «Факел» не одержал ни одной победы.

«Динамо» (Москва) — «Оренбург»: «бело-голубые» без Тюкавина

«Динамо» подходит к матчу с серией из трех побед подряд. Все они были добыты в московских дерби — против «Родины», «Локомотива» и «Спартака».

Теперь команда Сандро Шварца впервые проведет домашний матч РПЛ на «РЖД Арене», поскольку «ВТБ Арена» временно недоступна.

Главная проблема для хозяев — отсутствие Константина Тюкавина. Нападающий получил дисквалификацию после красной карточки в матче со «Спартаком».

Для «Оренбурга» встреча станет очередной попыткой прервать необычную серию: команда пять матчей подряд играет вничью.

ЦСКА — «Рубин»: матч Олейникова против прошлого

Одним из самых интересных сюжетов тура станет встреча ЦСКА и «Рубина».

Главным действующим лицом стал Иван Олейников. Полузащитник начинал карьеру в структуре армейцев, затем вернулся в ЦСКА после периода в «Крыльях Советов», а перед этим успел побывать в расположении «Рубина».

Теперь футболист встретится с командой, которая могла стать его новым клубом.

ЦСКА при Дмитрии Игдисамове продолжает оставаться непобежденным в чемпионате. Для «Рубина» главная задача — сохранить стабильность после ухода Мирлинда Даку и перестройки состава.

«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): кавказское дерби бомбардиров

Матч в Грозном станет противостоянием двух команд с разным стартом сезона.

«Динамо» Махачкала неожиданно идет выше «Ахмата» по всем основным показателям: очкам, победам и забитым мячам.

Главными героями команд являются бывшие партнеры. Эгаш Касинтура перешел из махачкалинского клуба в «Ахмат» и стал одним из лидеров грозненцев. А Гамид Агаларов после возвращения в Дагестан превратился в главную атакующую силу «Динамо».

Особенность нападающего — умение выходить на замену и сразу влиять на игру. Все три гола Агаларов в этом сезоне забил именно после появления на поле со скамейки.

«Спартак» — «Ростов»: сможет ли команда Карседо вернуться в гонку

После победы над «Зенитом» казалось, что «Спартак» готов включиться в борьбу за первое место. Однако ничья с «Оренбургом» и поражение от «Динамо» немного отдалили красно-белых от лидера.

Теперь команда Хуана Карлоса Карседо должна исправляться в домашнем матче с «Ростовом».

Гости подходят к игре после победы и рассчитывают продолжить подъем. Дополнительная интрига — встреча с бывшим игроком «Спартака» Даниилом Хлусевичем, который теперь выступает за ростовчан.

Для красно-белых это шанс вновь приблизиться к «Краснодару». Для «Ростова» — возможность доказать, что команда способна бороться не только за сохранение места в РПЛ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.