Петербург громко отпраздновал большую победу. Футбольный клуб «Зенит», досрочно ставший чемпионом России, получил, наконец, заветный кубок. В воскресенье «сине-бело-голубых» искупали в золоте и овациях на домашней арене. Но прежде футболисты еще раз доказали свое превосходство: забили три мяча в ворота ЦСКА. Хотя могли уже и не делать этого — кубок стал зенитовским еще за три тура до финала. Но и это сражение с московской командой само по себе стало событием как для каждого зрителя, так и для тех, кто вышел на поле.

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«Этот год какой-то фантастический. Вот надо было 30 лет везде побывать, везде хлебнуть по чуть-чуть всякого. Впервые в жизни мой тройной хет-трик передач. Я получил кайф от этого, от тройной передачи, прям наслаждался так, как будто гол завалил. Это очень круто, честно. Это круто, круто, круто!» — не сдерживает эмоций «зенитовец» Артем Дзюба.

«Самое важное еще, что у нас остается кубок, мы пять лет выигрывали чемпионаты и кубок остается навсегда в Санкт-Петерубрге. Но самое огромное спасибо нашим болельщикам, которые никогда не сдавали наш клуб, даже когда было трудно, тяжело, были проигрышные матчи, но болельщики всегда оставались рядом со своей командой» — сказал глава города Александр Беглов.

Взять кубок в пятый раз не удавалось несколько лет. Последний раз «Зенит» праздновал чемпионство еще на старом стадионе. Теперь трофей навсегда стал петербургским.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты «Зенита» и ЦСКА сошлись в культурной драке в центре Петербурга.