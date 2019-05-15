«А на шпагат?» Кристина Асмус покорила поклонников идеально выполненным сальто

Актриса Кристина Асмус продолжает майский отдых на одном из курортов в Арабских Эмиратах и традиционно делится с поклонниками самыми яркими моментами. В среду, 15 мая, артистка опубликовала в Instagram видео, на котором без всякой разминки делает сальто. Физическая подготовка Асмус вызвала у ее подписчиков восторг.

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«Мастерство не пропьешь и не проиграешь! Молодец!» — прокомментировал один из пользователей.

«Какая же умничка!» — добавил другой.

«Кристина, завидую! Идеально! А на шпагат можешь?» — поинтересовался юзер.

«Повезло же Гарику Харламову! Пойду тоже искать гимнастку, чтобы взять в жены», — пошутил еще один поклонник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кристина Асмус примерила мусульманский наряд в мечети в Абу-Даби.