«Тревел мечта»: Кристина Асмус примерила мусульманский наряд в мечети в Абу-Даби

Российская актриса Кристина Асмус, известная по сериалу «Интерны», удивила поклонников, опубликовав на своей странице Instagram серию фотографий в мусульманском наряде черного цвета. Перевоплотиться в такой образ кинозвезде пришлось из-за традиций, принятых в Объединенных Арабских Эмиратах, где она сейчас отдыхает. Во время своего путешествия теледива решила исполнить давнюю «тревел мечту» — посетить мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, которая считается одной из крупнейших в мире.

Чтобы войти в архитектурное сооружение, ей потребовалось примерить на себя соответствующую одежду, которая закрывает все тело и волосы, рассказала Асмус в Instagram. К счастью, для удобства туристов ее выдают на входе, а желающие могут даже купить мусульманский наряд и оставить себе на память. Прочувствовав национальную атмосферу, звезда так и поступила.

«Правда со своими идеалами и на память, я абайю себе купила. Хотела светлую, но размер мой найти крайне трудно. Кстати, в ней оказалось очень комфортно. И живот на фото втягивать не надо», — шутливо заметила актриса.

Впрочем, даже в мусульманском облачении Асмус не стала изменять привычному стилю. Чтобы сделать ярче, теледива воспользовалась розовой подводкой для глаз, чем вызвала восхищение у поклонников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристина Асмус поразила фанатов новым образом с челкой.