«Состояние ухудшилось»: Члены ОНК посетили Кокорина и Мамаева в СИЗО

, 19:04 Эксклюзивное интервью 1 086

Члены Общественной наблюдательной комиссии Борис Клин и Иван Мельников посетили осужденных футболистов.

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Фото, видео: ТАСС,Пятый канал

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 273

Члены Общественной наблюдательной комиссии Борис Клин и Иван Мельников в среду, 15 мая, посетили в СИЗО «Бутырка» осужденных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. По словам Бориса Клина, Кокорин еще не принял решение об обжаловании приговора. Он будет советоваться с адвокатами.

«Кокорин сказал, что, если приговор останется в силе, он бы предпочел отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом. Он также скептически отнесся к варианту отбывания наказания в СИЗО „Бутырка“ в хозотряде, заметив, что работы по профессии в хозотряде для него нет», — сказал Борис Клин.

Борис Клин добавил, что Александр Кокорин выглядел вполне спокойно, а Павел Мамаев о приговоре говорить отказался. Спортсмен расстроен, потому что больше не происходит футбольных матчей по аналогии с состоявшимся в связи с ремонтом площадки.

Александр Кокорин обеспокоен состоянием своего здоровья. По словам Ивана Мельникова, у футболиста по-прежнему болит колено и никакого лечения не происходит.

«Было получено разрешение суда для прохода, разовое. Главный врач ФК „Зенит“ посещал, но самостоятельно он не может оказывать ему лечение, он может только посмотреть, оценить посттравматические проблемы, которые возникли с коленом и дать какие-то рекомендации. В свою очередь он нам сообщал, что состояние здоровья ухудшилось», — сказал Иван Мельников.

Члены Общественной наблюдательной комиссии добавили, что оба футболиста намерены продолжать профессиональную карьеру после освобождения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестра выпавшей из окна свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева попросила помощи у дипломатов РФ.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 273
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