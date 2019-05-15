«Послаблений нет»: Мать девочки-маугли признали невменяемой и перевели в СИЗО

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников в интервью 5-tv.ru рассказал, что мать девочки-маугли Ирину Гаращенко эксперты НИИ Сербского признали невменяемой. В данный момент женщина находится в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка». По словам Ивана Мельникова, женщина не испытывает проблем с условиями содержания и обеспокоена судьбой дочери.

Общественник отметил, что диагноз Ирины Гаращенко не является пожизненным. Не исключено, что после прохождения лечения она сможет восстановить родительские права.

«Каких-либо проблем с условиями содержания сейчас нет у нее. Есть отдельные вопросы — она обеспокоена судьбой дочери, видно, что она свою дочь любит и переживает за нее. Возможно, на фоне эмоционального стресса произошло расстройство. Это не пожизненный диагноз. Через какое-то время ее, скорее всего, переведут в больницу, где ей окажут надлежащую помощь», — сказал Иван Мельников.

Ответственный секретарь ОНК добавил, что Ирине Гаращенко назначены медикаментозные препараты, послаблений в режиме для нее нет. Окончательное решение о вменяемости женщины вынесет суд.

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