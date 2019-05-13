«Папина дочка»: Поклонники гадают на кого похожа «младшенькая» актера Бондаренко

Актер Станислав Бондаренко ведет Instagram примерного семьянина и постоянно выкладывает фотографии своей семьи, особо уделяя время дочке Алексе. В марте 2019 года он вновь стал отцом — у него родилась дочь Микаэла. Теперь Бондаренко, известный по сериалам «Верни мою любовь», «Провинциалка», «Талисман любви», «Дикий» выложил фотографию с маленькой Микаэлой.

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Подписчики остались в восторге от 1,5-месячной девочки, а также принялись вычислять, на кого похож ребенок.

«Какая прелесть, они и правда очень похожи с Алексой, лапочки-дочки»

«Чудесные фотографии! Всех благ вашей семье!»

«Очень похожа на свою сестренку»

«Может быть я не права (все-таки это просто фото), но кажется она похожа на маму Стаса»

«Папина доченька», — пишут фолловеры в комментариях.

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