Видео: В Южном военном округе выбирают лучших «горных» военных

В Карачаево-Черкесии определят лучших военнослужащих, работающих в высокогорной местности. В горном массиве региона проходит отбор специалистов от Южного военного округа (ЮВО) на соревнования «Эльбрусское кольцо».

«Эльбрусское кольцо» пройдет в рамках АрМИ-2019 — международных армейских игр. Соревнования по спортивному ориентированию выявят лучших специалистов по работе в горах. На то, чтобы представлять ЮВО, претендуют более 100 военных округа. Участие в отборочном туре принимают служащие спецназа, береговых войск Черноморского флота и горные подразделения 49 и 58 общевойсковой армий ЮВО.

За время соревнований претенденты покажут свои умения в преодолении сложных высокогорных участков, ориентировании на местности и наведении навесной переправы. Также военным предстоит проявить навыки выживания в экстремальных условиях, оказания первой медицинской помощи и эвакуации людей, пострадавших в горах. Участникам отборочного тура, кроме того, предстоит совершить марш-бросок на пять километров и восхождение на гору Пастухова высотой в три тысячи метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что для участия в АрМИ-2019 в России отобрали служащих воздушно-десантных войск.