Российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава удивила подписчиков сходством с Аллой Пугачевой на селфи в Instagram, пишет Teleprogramma.pro.

На снимке звезда предстала с новой стрижкой. Подписчики в один голос заявили, что перед ними молодая Пугачева.

«Ой, тут на Пугачеву чем-то в молодости смахнула»;

«Немножко Пугачевой есть в каждой из нас»;

«На Пугачеву тут похожа»;

«Пугачева молодая прям»;

«Как-то между Пугачевой и Орбакайте».

Instagram @kativarnava

Многие также отметили выразительный взгляд и худобу Варнавы.

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