Российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава удивила подписчиков сходством с Аллой Пугачевой на селфи в Instagram, пишет Teleprogramma.pro.
На снимке звезда предстала с новой стрижкой. Подписчики в один голос заявили, что перед ними молодая Пугачева.
«Ой, тут на Пугачеву чем-то в молодости смахнула»;
«Немножко Пугачевой есть в каждой из нас»;
«На Пугачеву тут похожа»;
«Пугачева молодая прям»;
«Как-то между Пугачевой и Орбакайте».
Многие также отметили выразительный взгляд и худобу Варнавы.
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