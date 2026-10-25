Укололи и уехали: школьница с аппендицитом три часа ждала скорую в Подмосковье

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 55 0

Девушку отказались госпитализировать — у нее скопился гной в животе, и она попала в реанимацию.

Как врачи едва не довели школьницу с аппендицитом до смерти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Скорая в Подмосковье ехала к пациентке три часа и отказалась забирать

В Подмосковье скорая помощь почти три часа ехала на вызов к 26-летней девушке с лопнувшим аппендиксом. Ее отказались госпитализировать, и в итоге она попала в реанимацию с перитонитом. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Школьница по имени Анна пожаловалась на острую боль в животе еще 16 октября. У девушки началась рвота. Ее мать Ольга вызвала скорую — медики приехали и сделали укол обезболивающего. По их словам, у пациентки якобы проявилось заболевание почек или поджелудочной железы.

В итоге они просто уехали, отказавшись забирать Анну в больницу. Тем временем ее состояние все ухудшалось и стало угрожающим. Матери пришлось вызывать врачей несколько раз. Во время одного из звонков диспетчер сказал, что женщина «мешает принимать другие вызовы», и просто положил трубку.

К субботе жар у Анны достиг 39,3 градуса, в воскресенье она была не в состоянии двигаться. В конце концов матери удалось снова добиться выезда бригады, однако медики ехали почти три часа. Девушку срочно госпитализировали и обнаружили у нее перитонит. Хирурги провели операцию — во время дренирования из брюшной полости вышло скопление гноя. Анну забрали в реанимацию.

Ольга готовит обращение в прокуратуру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что следователи проверяют случаи задержки скорых из-за шлагбаумов. Это становится частой причиной того, что медики приезжают на вызов намного позже, рискуя потерять пациентов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Укололи и уехали: школьница с аппендицитом три часа ждала скорую в Подмосковье

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