Репортаж: Всю ночь огнеборцы боролись с мощным пожаром на складах в Ленобласти

Ленинградская область этой ночью содрогнулась от серии мощных взрывов. Во Всеволожском районе загорелся склад горюче-смазочных материалов.

На воздух взлетали канистры с машинным маслом, небо заволокло черным туманом. Пламя охватило огромную территорию — 12 тысяч квадратных метров. К этой минуте пожарные сообщают, что опасность миновала: огонь потушен, идет проливка конструкций.

Подробности ЧП — у Сергея Лескова.

В пожарную охрану информация о возгорании на складах с ГСМ поступила в 23 часа вечера в среду, 15 мая. Первые расчеты на место прибыли уже через несколько минут. Однако оперативно ликвидировать пожар не получилось.

Пламя распространялось стремительно. Одна за другой загорались емкости с машинным маслом. Горючее то и дело взрывалось, густой черный дым было видно за десятки километров.

«Там начало взрываться, вообще все полыхало горело даже здесь жарко было, горело очень сильно. Пламя вверх уходило, взрывалось даже на ту сторону перелетало», — рассказывает Татьяна Шабалина.

Огонь охватил площадь около 12 тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен максимальный ранг сложности. Около часа ночи огонь удалось локализовать. Спасатели отстояли соседние складские помещения.

«Неоднократно мы такие пожары уже тушили ГСМ. Просто водой тушить. Поэтому водой тушить очень проблематично, поэтому при тушении используется пенообразователь, различные смачиватели для того чтобы наиболее эффективно проводить тушение», — объясняет заместитель начальника ГУ МЧС России по Ленинградской области Антон Клинг.

Это промзона и жилых домов поблизости нет. Однако едкий запах гари жители в поселке имени Свердлова конечно чувствовали.

По информации МЧС угрозы населению нет. По предварительным данным, обошлось без жертв. На складе находились рабочие, однако они успели вовремя покинуть горящее помещение. Дознавателям еще предстоит установить причины пожара. По одной из версий к ЧП могло привести неосторожное обращение с огнем. Впрочем, не исключаются и другие версии. По словам очевидцев, незадолго до начала пожара недалеко от складов горела трава.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дым от лесных пожаров накрыл город в Хабаровском крае.