Телеведущая Лера Кудрявцева выложила совместное фото с мужем на фоне ночного Майями и рассказала о плюсах большой разницы в возрасте между супругами. Самой Кудрявцевой 47 лет, ее возлюбленному, хоккеисту московского «Динамо» Игорю Макарову — 31.

По словам телеведущей, в этом возрасте она уже «не ревнует и не истерит», отпускает мужа на тусовки и не устраивает сцен. Отдельно Кудрявцева высказалась об отношении мужа к фитнесу.

«Самое страшное слово для мужа — дряблый. Если он не сходил один день в спортзал, считает себя дряблым. Ну, на самом деле дряблая, конечно, я, но ему это знать необязательно, поэтому дряблый он», — сказала Лера.

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«Ну, про жирную, это вы, конечно, приврали! А в целом все верно! И вы красотка!»

«Как все правильно и точно, счастья вам на долгие, долгие годы»

«Молодец, Лера. Только мне кажется это не из-за разницы в возрасте, а в силу уже вашей мудрости», — ответили Кудрявцевой подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лера Кудрявцева показала восьмимесячную дочь.