Регата «Золотое кольцо Боспорского царства» сделает РФ центром античной культуры

В Москве обсуждают главное событие нового туристического сезона на юге России. Наша страна впервые позиционирует себя в мире, как один из уникальных центров античной цивилизации: сразу четыре региона примут фестиваль «Золотое кольцо Боспорского царства».

«Где маникюр к изумрудам?»: Шикарные украшения Пеговой вызвали насмешки в сети

Уже в эту субботу Крым и Севастополь, Краснодарский край и Ростовская область готовы принять гостей на тех территориях, где во времена античности находились греческие города. Подготовлены эксклюзивные экскурсии и даже тематические шоу. Туристам предлагают окунуться в атмосферу далеких веков — почувствовать себя древним воином или просто местным жителем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинцы массово едут отдыхать на Крымский полуостров.