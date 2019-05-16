«Где маникюр к изумрудам?»: Шикарные украшения Пеговой вызвали насмешки в сети

Актриса Ирина Пегова, ранее поразившая подписчиков «натуральным» фото, вновь устроила переполох в сети. Она выложила в сеть фотографию, на которой изо всех сил демонстрирует кольцо и серьги с гигантскими зелеными камнями.
«Да! Захотелось почувствовать себя женщиной, которые носят на себе столько карат… Юлечка, моя любимая, спасибо за то, что к премьерному образу ты добавила изюминку… вернее изумрудинку… точнее изумрудище», — написала Пегова в благодарность одному из ювелирных домов.
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Пользователей привлекли далеко не изумруды Пеговой, они бросились обсуждать ногти актрисы.
«Господи, что с ногтями то»
«А где маникюр к изумрудам?»
«Не хватает только маникюра», — написали в комментариях.
Пегова ответила, что на фотографиях представлен ее образ 1921 года и в те времена маникюра не было.
Нашлись подписчики, которые встали на защиту актрисы.
«Ирина, вы и без каратов — бриллиант киноиндустрии!»
«Все женщины из Нижегородской области самые красивые, скажите, Ирина. Все нам к лицу!»
«Ириша! Вы и без этого, сама бриллиант и изумруд. Я вас очень уважаю и люблю», — высказались юзеры.
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