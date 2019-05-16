«Где маникюр к изумрудам?»: Шикарные украшения Пеговой вызвали насмешки в сети

Актриса Ирина Пегова, ранее поразившая подписчиков «натуральным» фото, вновь устроила переполох в сети. Она выложила в сеть фотографию, на которой изо всех сил демонстрирует кольцо и серьги с гигантскими зелеными камнями.

«Да! Захотелось почувствовать себя женщиной, которые носят на себе столько карат… Юлечка, моя любимая, спасибо за то, что к премьерному образу ты добавила изюминку… вернее изумрудинку… точнее изумрудище», — написала Пегова в благодарность одному из ювелирных домов.

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Instagram @pegovairina