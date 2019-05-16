Автодром «Формулы-1» в Сочи оказался в распоряжении любителей автоспорта. Там решили создать команду настоящих гонщиков и открыли двери для всех желающих.
Из нее решили сделать полигон для любителей сразу нескольких видов автоспорта. Дрифт и кольцевые гонки, а также — супертакси. Это когда любой желающий может попробовать разогнаться до 240 километров в час, разумеется — на пассажирском сиденье.
Асфальт не должен остывать, уверен генеральный директор гоночного холдинга. И на автодром пригласили всех. Даже мотоциклистов. Стантрайдинг — так называется эта дисциплина. Что-то среднее между ездой и акробатикой. Тренировки проходят почти каждый день, при этом на громадном автостадионе теперь готовятся не только профессионалы. Любой новичок может попробовать свои силы.
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Перед заездом журналистов заставили подписать бумагу о том, что они сами, добровольно согласились на рискованное мероприятие. Впрочем, за безопасностью здесь, вроде бы, следят. Каждое второе интервью с организаторами — на эту тему.
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В любом случае, водить машину на автодроме гораздо безопаснее, чем ездить наперегонки по серпантину, которых в Сочи немало. Именно нелегальные гонки среди местной молодежи и подтолкнули владельцев автодрома открыть двери для всех.
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