Автодром «Формулы-1» в Сочи оказался в распоряжении любителей автоспорта. Там решили создать команду настоящих гонщиков и открыли двери для всех желающих.

Из нее решили сделать полигон для любителей сразу нескольких видов автоспорта. Дрифт и кольцевые гонки, а также — супертакси. Это когда любой желающий может попробовать разогнаться до 240 километров в час, разумеется — на пассажирском сиденье.

«Мы детально проанализировали аудиторию сочинского автодрома после перехода, смены собственника, и видимо, что она, эта аудитория, она определенная, она нам нравится, мы ее любим, холим и лелеем… но при этом понимаем, что для того, чтобы автодром развивался, эту аудиторию нужно расширять», — сказал генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов.

Асфальт не должен остывать, уверен генеральный директор гоночного холдинга. И на автодром пригласили всех. Даже мотоциклистов. Стантрайдинг — так называется эта дисциплина. Что-то среднее между ездой и акробатикой. Тренировки проходят почти каждый день, при этом на громадном автостадионе теперь готовятся не только профессионалы. Любой новичок может попробовать свои силы.

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Перед заездом журналистов заставили подписать бумагу о том, что они сами, добровольно согласились на рискованное мероприятие. Впрочем, за безопасностью здесь, вроде бы, следят. Каждое второе интервью с организаторами — на эту тему.

« Безопасность обеспечивается бетонными блоками, которые, сами по себе, конечно, для гонщика опасны, но естественно, все ездят в шлемах, естественно все пристегнуты хорошими гоночными ремнями и скорость для тренировок невысокая, начинающий гонщик здесь до блоков вряд ли доедет, это 100%», — сказал руководитель дрифт-школы на Сочинском автодроме Аркадий Цареградцев.

В любом случае, водить машину на автодроме гораздо безопаснее, чем ездить наперегонки по серпантину, которых в Сочи немало. Именно нелегальные гонки среди местной молодежи и подтолкнули владельцев автодрома открыть двери для всех.

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