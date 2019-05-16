Секретные данные о российских спутниках попали в интернет

Секретные данные о российских спутниках, о создании и запуске которых ранее не сообщалось, опубликованы в сети в открытом доступе, сообщает РИА Новости. Компания-разработчик отдельных элементов космических аппаратов подтвердила достоверность этой информации, отметив, что публикация незаконна.

В презентации ПАО «Сатурн», которое входит в ведение «Роскосмоса», представлены названия спутников, опытно-конструкторских работ и осуществляющих их предприятий, сроки запусков и количество аппаратов.

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Отмечается, что указанные сведения были обнародованы в Краснодаре в феврале и опубликованы на одном из ресурсов в доменной зоне.ru.

« Она незаконно выложена. Это было определенное сообщение на конференции, которое не должно было выйти (в публичное пространство — Прим.ред.) », — заявил главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам ПАО «Сатурн» Сергей Лихоносов.

По его словам, в отношении того, кто выложил данные в сеть, будут предприняты соответствующие действия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина вышла из соглашения стран СНГ о секретности советских изобретений.