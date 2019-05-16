Фанаты «Игры престолов» потребовали переснять «неудачный» сезон

Поклонники фентезийного сериала «Игра престолов» собирают подписи за отставку сценаристов Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайсса. Они требуют от руководства телеканала HBO назначить более компетентных специалистов и переснять восьмой сезон, вызвавший всеобщее разочарование.

Авторы петиции отмечают, что шоуранеры выдали сырой продукт без опоры на книги Джорджа Мартина. По словам фанатов, сериал заслуживает «другой финала, у которого был бы смысл». Всего за несколько дней удалось собрать свыше 300 тысяч подписей.

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Как сообщает Daily Storm, многие зрители выражают недовольство нелогичными сценарными ходами и необоснованным уничтожением ключевых персонажей «Игры престолов». Кроме того, третья серия заключительного сезона была настолько темной, что не позволила рассмотреть битву под стенами Винтерфелла даже при максимальной яркости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о многочисленных киноляпах в «Игре престолов».