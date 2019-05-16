Представитель Порошенко по мирному урегулированию в Донбассе подала в отставку

Уполномоченный действующего президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко покидает свой пост, пишет RT.

Представитель Украины в гуманитарной группе заявила, что написала заявление, в котором просит освободить ее от должности.

«Наконец-то!» — Зеленский доволен решением Верховной Рады по инаугурации

Геращенко также является народным депутатом и вице-спикером Верховной рады, которую, как ожидается, распустит Владимир Зеленский после инаугурации 20 мая. Именно она с разбегу «встала» на колени во время дебатов Порошенко и Зеленского на стадионе в Киеве.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что подаст в отставку после присяги Зеленского.