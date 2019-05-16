Баллон с газом взорвался в институте в Москве при проведении опытов

Баллон с газом СО2 взорвался в институте в Москве во время проведения опытов в одном из кабинетов в Институте физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина, 16 мая.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате инцидента пострадали две девушки. Они находятся в сознании.

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В кабинете частично выбило стекла от хлопка и осыпалась отделка со стен.

В настоящий момент в здании работают экстренные службы города.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент взрыва автомобиля у гостиницы «Санкт-Петербург» попал на видео.