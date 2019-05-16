«Отец года»: В Коми мужчина по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка

Мужчина забрал из детского сада чужого ребенка. Инцидент произошел в Усть-Вымском районе Республики Коми, сообщает «Российская газета».

В полицию о происшествии заявила заведующая детским дошкольным учреждением. Когда правоохранители прибыли на место, выяснилось, что местный житель попросту перепутал дочь с чужой девочкой. «Папаша» обнаружил подмену только дома и тут же вернул ребенка в детский сад.

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В дошкольном учреждении местная администрация и полиция проводят проверку, а мужчину высмеивают в социальных сетях и называют «отцом года».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК заинтересовался дракой дошколят в детском саду Красноярска.