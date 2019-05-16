Бедная родственница: племянница Зыкиной скрыла серьги за 2 миллиона долларов

Десять лет прошло после смерти народной артистки СССР Людмилы Зыкиной, а ее племянники все никак не могут поделить оставшееся после нее многомиллионное наследство.

В студию к Дмитрию Борисову на Первый канал пришла племянница звезды Екатерина, которая на всю страну заявила, что живет в Пензенской области в бедственном положении одна с ребенком. Женщина обвинила родного брата Сергея в том, что тот обманным путем присвоил себе все, что оставила после себя легенда народной песни.

По ее словам, Сергей заставил ее продать единственную квартиру в Москве. Он утверждал — чтобы вступить в наследство необходима крупная сумма. В результате, как рассказала Екатерина, старшие братья лишили ее всего и того, что осталось после звезды.

«Они сказали мне: „Больше ничего не получишь!“ Сережа получил больше всех, чем ему положено. Я не знаю, где он сейчас», — заявила женщина в студии.

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Сергей не общается в настоящее время с родственниками и готовит аукционы по продаже имущества Зыкиной. Об этом в студии заявил адвокат Екатерины. Он сообщил, что один из аукционов ему удалось сорвать, а вот продажу квартиры на Котельнической набережной остановить не удалось. Также юрист добавил, что Екатерина не участвовала в процессе вступления в наследство, так как в тот момент находилась в положении и полностью доверилась в этом вопросе брату. Кроме того, его очень волнует тот факт, что Сергей, якобы являясь президентом фонда памяти Людмилы Зыкиной, должен был организовать его на базе квартиры Екатерины, но по указанному адресу такой организации нет.

Однако в конце программы зрителей ждал сюрприз. Оказалось, что Екатерина слукавила, говоря, что у нее совсем ничего нет. Выяснилось, что у нее остались серьги Зыкиной, которые оцениваются в размере более двух миллионов долларов. Девушка не стала скрывать и сразу же подтвердила, что они находятся у нее, чем привела присутствующих в шок. Однако пока вопросов осталось все же больше, чем ответов.

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