Смог и ядовитая копоть: Целый город в Хабаровском крае задыхается от едкого дыма

, 19:43 Эфирная новость 19

В данный момент в регионе полыхает свыше тысячи гектаров тайги.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Целый город — в опасности, 16 мая. Советская Гавань — это населенный пункт в Хабаровском крае — утопает в клубах едкого дыма.

Люди жалуются на удушающий смог и боятся выходить на улицу. Ядовитая пелена плотной копоти поднимается на сотни метров вверх и закрывает горизонт.

Стали известны результаты расследования по делу о смерти актера Марьянова

К городу подступают лесные пожары. В данный момент в регионе полыхает свыше тысячи гектаров тайги.

Остановить огонь — пока не удается. Сейчас в Хабаровском крае зафиксировано 17 очагов. И все они в непосредственной близости от населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин призвал навести порядок в лесной отрасли.

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