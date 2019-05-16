Прогулочный катер «Партизан» сель на мель под Иоанновским мостом в Петербурге. Инцидент произошел днем в четверг, 16 мая, в Кронверкском проливе.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, судно пошло не в свой пролет. Один из пассажиров ударился о мост и чуть не вывалился за борт. О дальнейшей судьбе пострадавшего неизвестно.

Пользователи сети с воодушевлением начали комментировать видео, которое сняли свидетели происшествия.

«Повесить вывеску над этим мостом — „Партизан не пройдет“»

«Головой звезданулся, но с места своего не сошел»

«Это маршрутка», — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал капитана катера, затонувшего в Финском заливе. Судоводителю предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации транспортных средств.