Первый светофор в нашей стране появился в 1930 году, в Ленинграде, на пересечении Невского и Литейного проспектов. Почти 30 лет предупреждающие сигналы имели обратное расположение: зеленый загорался сверху, красный — вспыхивал внизу. А спустя еще полвека на этот петербургский перекресток пришла светофорная революция. Устройство оснастили детекторами.

Если автомобили движутся непрерывно, система это учитывает и дает проехать большему количеству машин.

«У нас срабатывает зона детектирования при наличии транспорта в ней. Происходит запрос на дорожный контролер продления зеленого света. В этом направлении мы видим диаграмму включения зеленого света», — объясняет эксперт Дмитрий Лагутин.

Транспортными потоками большого города сегодня управляют удаленно. Это подвижная система. Для каждого перекрестка разработано сразу несколько сценариев. Специалисты в течение двух недель — утром, днем и вечером — замеряют интенсивность движения автомобилей. И по пиковым показателям рассчитывают продолжительность зеленого сигнала.

Минимальный интервал, который закладывают для проезда машины через перекресток — это промежуток времени, требуемый пешеходу для пересечения улицы в параллельном направлении. Еще один вид регулирования транспортных потоков — так называемое сетевое управление. Длительность зеленого сигнала на каждом перекрестке рассчитывается автоматически в зависимости от общего трафика в районе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о появлении на российских дорогах уменьшенных дорожных знаков.