Ледник Триглав в Словении может исчезнуть уже через несколько дней

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 19 0

Ученые наблюдают за ним с 1946 года, когда лед занимал около 14 гектаров.

Фото: © РИА Новости/Игорь Онучин

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Последние участки льда на леднике Триглав в Словении могут растаять в ближайшие дни. Такой прогноз дали исследователи Географического института имени Антона Мелика при Научно-исследовательском центре Словенской академии наук и искусств, сообщило агентство Reuters.

«Все указывает на то, что последние остатки льда буквально исчезнут в ближайшие дни», — заявил старший научный сотрудник института Миха Павшек.

От одного из последних ледников страны осталось лишь несколько участков льда. В последние годы Триглав фактически перестал функционировать как ледник, хотя наблюдения за ним продолжаются с 1946 года. Тогда его площадь составляла примерно 14 гектаров.

Прежде Триглав привлекал любителей летнего катания на лыжах. Для многих поколений жителей страны он также был символом альпийского наследия Словении.

Согласно материалу агентства, на фоне ускорения изменения климата минувшей зимой здесь выпало меньше снега, чем обычно. Снежный покров растаял необычно рано.

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