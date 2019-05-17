В Приморье в Хинганский заповедник вернули спасенных тигрят

В Приморье зоозащитники спасли от гибели амурских тигрят. Целый год двое маленьких хищников провели в реабилитационным центре по спасению редких животных. Зоологи уверены, сейчас они полностью готовы к самостоятельной жизни.

Полосатым рейсом будущих хозяев уссурийской тайги отправили на родину — в Хинганский заповедник Амурской области. Подробности уникального путешествия диких пассажиров на родину в видеосюжете Евгения Подтергеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как водители спасли лосят в Ленинградской области. Люди на руках перенесли животных через трассу, на ту сторону, где в лесу пряталась мать-лосиха.