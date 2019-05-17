Поклон кораблям Победы: российские поисковики ушли в новую экспедицию на Балтику

Российские поисковики отправились в новую экспедицию на Балтику. Их работа над картой погибших в годы войны кораблей почти завершена.

За 15 лет кропотливых поисков в архивах, исследований и сотни погружений удалось отыскать большую часть судов бессмертного дивизиона, установить имена многих моряков, героически защищавших родину до последнего вздоха. И на этой карте осталось лишь несколько белых пятен. Подробнее о героях живых и бессмертных в видеосюжете Андрея Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Новгородом поисковики обнаружили массовое захоронение времен ВОВ. В ней покоится более двух с половиной тысяч расстрелянных жителей деревни Жестяная Горка.