Как принц Гарри изменился после рождения сына

Принц Гарри после рождения сына Арчи очень сильно изменился. Так считает большинство поклонников королевской семьи, передает Дни.ру.

Герцог Сассекский и раньше отличался особенной любовью и уважительным отношением к своей семье, а после того, как Меган Маркл подарила ему сына, это качество, по мнению поклонников и приближенных к герцогам, стало особенно выразительным.

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В последнее время Гарри появляется на публике только в приподнятом настроении.

«Во время посещения больницы в Оксфорде принц пообщался с маленькими пациентами и их родителями. Многие заметили, что Гарри был на седьмом небе от счастья. Конечно, он пока привыкает к роли отца, но уже не представляет своей жизни без Арчи», — говорится в сообщении.

Первенец принца Гарри и Маркл появился на свет 6 мая. Как отметил новоиспеченный отец после долгожданной «встречи» с малышом, Арчи очень «здоровенький».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон сблизились.