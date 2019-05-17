Аллегрова опубликовала редкие фото с дочерью в ее день рождения

Звезда российской эстрады Ирина Аллегрова разместила на своей странице в Instagram трогательный пост, посвященный дочери Лале. В четверг, 16 мая, ей исполнилось 47 лет, и в честь этого события певица опубликовала в своем микроблоге редкие кадры с именинницей.

Instagram @irinaallegrova.ru

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На одной из фотографий можно увидеть еще совсем юную Лалу. Она запечатлена в школьной форме в обществе звездной матери. На двух других — уже подросшая дочь Аллегровой. Она много лет работает концертным директором артистки, и запечатлена на одном из кадров в процессе своей работы.

«Сегодня День рождения у замечательной Лалы. Пусть в жизни происходят только самые прекрасные события и моменты, встречаются только самые хорошие люди, исполняются самые заветные мечты и желания», — поздравила певица именинницу.

К поздравлениям Аллегровой присоединились и ее подписчики. Они оставили Лале теплые пожелания в комментариях и сделали множество комплиментов.

«Поздравляю с днем рождения, жизни сладкой, как печенья с медом, сахаром, сгущенкой, быть счастливейшей девчонкой».

«Счастья, здоровья, любви и мирного неба над головой! Много приятных минут в кругу родных и близких». — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аллегрова разочаровала фанатов на концерте в Краснодаре.