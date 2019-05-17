Друзья Потапа и Насти Каменских рассказали подробности их свадьбы

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Стало известно предварительное место и дата звездного бракосочетания.

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Фото, видео: Instagram @potupinastyaf

Потап и Настя Каменских после 13 лет совместных выступлений и отговорок наконец решили пожениться. Молодожены держат детали свадьбы в секрете, но все кое-что смогло просочиться «в народ», сообщает starhit.

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Знакомые звездной пары рассказали, что бракосочетание пройдет в Киеве, после чего Потап и Настя отправятся в путешествие в жаркую страну. Будущие муж и жена уже подготовили приглашения, которые составлены в формате ребуса, полного загадок.

«Драгоценный наш друг! Приглашаем тебя и твоего человека на свадьбу века. Сохрани для нас дату 23 мая и обязательно подтверди свое присутствие. Наконец-то добрый медведь обретет свой бесценный камушек. Давай сохраним это в секрете», — якобы говорится в пригласительном.

Вероятнее всего, под добрым медведем подразумевается сам Потап, а под камушком — Настя Каменских. Отмечается, что публично пара еще не подтвердила дату свадьбы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Настя Каменских умилила поклонников фото с родителями.

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