Русалка! Дочь Ирины Салтыковой опубликовала фото с голой спиной

Дочь Ирины и Виктора Салтыковых Алиса опубликовала в своем Instagram ностальгическое фото примерно двухлетней давности, на котором она запечатлена в образе роковой брюнетки с голой спиной, украшенной татуировкой в виде огромной птицы с расправленными крыльями.

«Иногда скучаю по темным волосам… вернуть?» — спросила девушка совета подписчиков.

instagram @ alyssasalt__

Мнения, как и следовало ожидать, разделились, но все-таки большинство высказались за то, что ничего менять не стоит.

Крепитесь, Борисы: названы самые несчастливые мужские и женские имена

«Блондинкой на маму похожа, а темный со светлыми глазами — очень круто!»

«Да! Всегда можно все поменять».

«Блонд делает вас нежнее, мягче. Темный, делает черты лица грубее и прибавляет возраст».

«Мне кажется блондинкой лучше, тотально-черный цвет делает внешность строже, но, конечно, если душа просит рокерского образа, то почему бы и нет? Но мне больше нравится нежность».

«Нет, нет, не надо, пожалуйста. Оставайтесь такой! С блондином круче Мадонны, Пугачевой, и круче Катрин Денев».

«Нет, нет, нет. Было время… Сейчас нет категорически», — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алиса Салтыкова показала, что такое «рай на земле», снявшись в бикини под струями водопада в Италии.