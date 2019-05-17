«Падать в грязь»: новая песня Монеточки появилась в сети — зажигательное видео

, 16:34 Видео 101

Премьера трека состоялась в пятницу, 17 мая.

Фото: Instagram @monetochkaliska

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) выпустила новую песню. Трек под названием «Падать в грязь» артистка презентовала в пятницу, 17 мая.

Накануне певица оповестила своих поклонников о релизе, сделав публикацию в Instagram. Монеточка выложила в микроблог обложку нового сингла — на ней сама артистка запечатлена падающей с велосипеда в светлом платье.

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Сейчас песня «Падать в грязь» доступна для прослушивания на всех популярных музыкальных платформах. Также на официальном YouTube-канале певицы появилось так называемое Lyric Video — ролик с текстом сингла.

По мнению пользователей, которые уже успели ознакомиться с треком, композиция получилась достаточно энергичной и не банальной. При этом Монеточке удалось одновременно и сохранить свой фирменный стиль, и привнести в свой репертуар что-то новое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певица Монеточка выпустила новый клип на песню «Нимфоманка».

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