Пытался открыть дверь на высоте: агрессивный пассажир умер на борту самолета

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Ранее этого мужчину не пропустила таможня Мадагаскара.

Пассажир умер на борту самолета в Нигерии

Фото: www.globallookpress.com/ John Ochieng

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Агрессивный пассажир умер на борту самолета в Нигерии

Агрессивный мужчина умер на борту самолета авиакомпании Kenya Airways. Об этом сообщило издание Legit.

Воздушное судно летело из столицы Кении, Найроби, в нигерийский город Лагос. На борту находился пассажир, которого не пропустили на границе Мадагаскара, и авиакомпания обязана была вернуть его в пункт отправления по тому же маршруту.

«Во время полета пассажир становился все более беспокойным и агрессивным. По слухам, он пытался прорваться в кабину пилота, а позже пытался открыть заднюю дверь самолета», — говорится в материале.

Чтобы предотвратить дальнейшие инциденты и обеспечить безопасность других пассажиров, экипаж был вынужден связать разбушевавшегося мужчину.

Приблизительно за 20 минут до посадки, около 21:20 по местному времени, он потерял сознание. Сотрудники авиакомпании попытались оказать пассажиру первую медицинскую помощь. По данным издания, они действовали, соблюдая стандартные протоколы экстренных ситуаций.

После приземления в Нигерии прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. Местные правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что молния попала в пассажирский самолет IndiGo во время захода на посадку в аэропорту в индийском городе Лакхнау. Воздушное судно получило серьезные повреждения носового обтекателя.

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