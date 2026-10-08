Судоходство в Ормузском проливе сократилось до минимума за последние два месяца

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 24 0

С 28 сентября по 5 октября было нанесено наибольшее количество ударов за неделю с начала эскалации.

Ситуация в Ормузском проливе

Фото: Reuters/Stringer

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Тема:
Ормузский пролив

Судоходство в Ормузском проливе сократилось до минимума за последние два месяца. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов.

Перед этим, за неделю с 28 сентября по 5 октября было совершено как минимум 12 атак на нефтяные и газовые танкеры. Это было наибольшее количество атак за одну неделю с начала эскалации конфликта между США и Ираном 28 февраля.

«По данным источников в морской безопасности, отслеживающих инциденты, атаки на танкеры, проходящие через Ормузский пролив, достигли максимума численности за неделю с начала войны с Ираном», — говорится в сообщении.

Ранее очередная попытка США и Ирана заключить мирный договор провалилась после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу. Через него проходит порядка 25% мировых объемов торговли нефтью и примерно 20% — сжиженным природным газом. В сентябре Трамп назвал иранскую инициативу о возобновлении судоходства неприемлемой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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