Судоходство в Ормузском проливе сократилось до минимума за последние два месяца. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов.

Перед этим, за неделю с 28 сентября по 5 октября было совершено как минимум 12 атак на нефтяные и газовые танкеры. Это было наибольшее количество атак за одну неделю с начала эскалации конфликта между США и Ираном 28 февраля.

«По данным источников в морской безопасности, отслеживающих инциденты, атаки на танкеры, проходящие через Ормузский пролив, достигли максимума численности за неделю с начала войны с Ираном», — говорится в сообщении.

Ранее очередная попытка США и Ирана заключить мирный договор провалилась после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу. Через него проходит порядка 25% мировых объемов торговли нефтью и примерно 20% — сжиженным природным газом. В сентябре Трамп назвал иранскую инициативу о возобновлении судоходства неприемлемой.

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