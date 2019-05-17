Плетнева пообещала поклонникам жаркое лето знойным фото

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева пообещала подписчикам жаркое лето. 41-летняя певица анонсировала свое появление на обложке летнего номера мужского журнала Playboy. В качестве аргумента артистка представила соблазнительный снимок в области декольте.
«Почувствуйте пятницу… До встречи в летнем номере Playboy», — подписала снимок Анна.
Фото: голая Бьянка обложилась тараканами ради премьеры новой песни
Поклонники Плетневой были приятно удивлены:
«Горячее фото, думаю, что в журнале будет вообще жара🔥, которая согреет нас!!! Ведь июнь обещают не очень теплым😄 Люблю 😍»;
«Хотелось бы журнал пожестче, посерьезней»;
«Ждем с нетерпением🔥😻❤️»;
«Я думаю он будет жарким)»;
«Надеюсь, что полностью голенькой снялась, Анюююта?!»;
«Пятница развратница».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о «голом баттле» Плетневой и Седоковой.