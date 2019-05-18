Основатель и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в пятницу, 17 мая, в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что новый состав парламента Незалежной обязан незамедлительно приступить к реализации Минских соглашений для деэскалации конфликта в Донбассе. По его словам, в данный момент это является запросом общества.
Юрий Бойко подчеркнул, что изначально необходимо прекратить стрельбу и освободить пленных.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший спикер Верховной Рады допустил исчезновение Украины через пять лет. Владимир Литвин уверен, что если в течение ближайших пяти лет не завершить конфликт в Донбассе, то Незалежная прекратит свое существование.