Основатель и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в пятницу, 17 мая, в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что новый состав парламента Незалежной обязан незамедлительно приступить к реализации Минских соглашений для деэскалации конфликта в Донбассе. По его словам, в данный момент это является запросом общества.

Юрий Бойко подчеркнул, что изначально необходимо прекратить стрельбу и освободить пленных.

«Первые шаги должны быть сделаны немедленно. Они должны касаться разведения войск, освобождения военнопленных и прекращения стрельбы. Вот это должно быть сделано немедленно, а потом уже все политические вопросы, которые, вполне возможно… У меня нет иллюзий — этот парламент их не примет. А вот следующий состав будет, я надеюсь, к этому готов, потому что это — запрос общества», — заявил Юрий Бойко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший спикер Верховной Рады допустил исчезновение Украины через пять лет. Владимир Литвин уверен, что если в течение ближайших пяти лет не завершить конфликт в Донбассе, то Незалежная прекратит свое существование.