Бывший спикер Верховной Рады допустил, что Украина исчезнет через пять лет

Бывший спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин в эфире телеканала NewsOne заявил, что если в течение ближайших пяти лет не наступит деэскалация конфликта в Донбассе, то Незалежная прекратит свое существование.

«Если он (конфликт — Прим. ред.) не завершится за пять лет первой каденции президента, то, я думаю, тогда можно сказать, что Украины не будет. Это жестокие реалии, которые нельзя не замечать. Эту проблему нужно решить, как можно быстрее», — заявил Владимир Литвин

По его словам, для решения этого вопроса необходимо осмелиться говорить с теми, от кого зависит решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участие в инаугурации Зеленского подтвердили пять президентов. По словам представителя МИД Украины, приглашались только те страны, «которые являются партнерами и друзьями» Незалежной.