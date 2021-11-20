Нововлюбленные или пары со стажем? Кто занимается сексом чаще
Норвежские исследователи выяснили, с чем связана частота половых актов.
Фото: www.globallookpress.com
Психологи Норвежского университета естественных и технических наук выяснили, какие пары чаще других занимаются сексом, пишет Naked Science.
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Для этого ученые опросили почти сотню гетеросексуальных пар в возрасте от 19 до 30 лет. Продолжительность отношений респондентов варьировалась от одного месяца до девяти лет. Участников опроса спрашивали, насколько они счастливы в паре, близки ли с партнером и насколько преданы ему.
Выяснилось, что доверие и близость не влияют на частоту секса, в вот страсть отражается на ней. Главный вывод — частота интимной близости обратно пропорциональна продолжительности романов.
Кроме того, важную роль в регулярности сексуальных контактов играет отношение женщины к случайному сексу. Выяснилось, что представительницы прекрасного пола, допускающие такие истории в своей жизни, четче проводят грань между сексуальным и эмоциональным аспектами отношений. Поэтому бытовая ссора не влияет на их желание заняться любовью.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, жизнеспособен ли брак, где жена старше мужа и наоборот. Психолог-сексолог Юрий Гальперин в интервью 5-tv.ru раскрыл тонкости отношений в союзах мужчин и женщин, где один из партнеров значительно старше другого.
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