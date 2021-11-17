Зрелость VS юность: жизнеспособен ли брак, где жена старше мужа и наоборот

Психолог-сексолог Юрий Гальперин в интервью 5-tv.ru раскрыл тонкости отношений в союзах мужчин и женщин, где один из партнеров значительно старше другого.

Алла Пугачева и Максим Галкин (27), Брижит Макрон и Эммануэль Макрон (25), Надежда Бабкина и Евгений Гор (30) — существенная разница в 25 и более лет не стали помехой для крепкого союза знаменитостей. «Отметились» и известные альфонсы, они не раз связывали свою жизнь с женщинами, которые годились им в матери: Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович (26) и Прохор Шаляпин. Певец был счастлив в браке с Ларисой Копенкиной, которая была старше молодого мужа на 28 лет.

От осуждения до восхищения — такую реакцию окружающих могут заполучить в свой адрес пары с большой разницей в возрасте. Мир меняется, и все больше людей считают такой неравный брак модной тенденцией, ссылаясь на счастливые примеры знаменитостей, другие сошлются на неизбежные законы природы. Психолог-сексолог Юрий Гальперин в интервью 5-tv.ru раскрыл тонкости отношений в союзах мужчин и женщин, где один из партнеров значительно старше другого.

По мнению эксперта, возрастные пары, в которых мужчина младше, а женщина — старше, имеют больший шанс на успех во взаимоотношениях и секрет гармонии достаточно очевиден.

«Когда мужчина молод, в нем все еще говорят амбиции и страсть, есть желание удивлять умудренную жизнью женщину, также присутствует доля романтизма, которая приглушается с возрастом и со временем», — пояснил психолог.

Стремление более молодого мужчины удивлять зрелую партнершу своими корнями уходит в биологию и теорию естественного отбора, когда особи мужского пола в течение всей жизни конкурируют с другими самцами за право обладать привлекательной самкой. Людей природа не обделила: юному энергичному мужчине льстит, когда состоявшаяся и уверенная в себе женщина, сравнивая его с другими, более опытными партнерами, отдает предпочтение именно ему.

Из таких отношений выгоду черпает и женщина: находясь рядом с мужчиной моложе, она и сама ощущает себя скинувшей несколько лет.

«Женщина чувствует ту романтику, которую не способен дать ей взрослый мужчина, и именно поэтому они друг друга дополняют и находятся в гармонии», — добавил специалист в области отношений.

Результатом такого уравновешивающего союза становится стремление соответствовать возлюбленному и угодить друг другу, раскрашивая совместную жизнь яркими красками. При этом немалое внимание уделяется поддержанию красоты и физической формы: они посещают фитнес-клубы, солярии, косметологов, стимулируя партнера всегда быть в тонусе.

На вопрос, какой вариант пары предпочтительнее, — классический со зрелым мужчиной или современный с опытной женщиной — Юрий Гальперин ответил, что каждый волен выбирать и, несмотря на то, что наше традиционное общество придерживается стандартных канонов, когда мужчина старше, эксперт на основе личного опыта отдает предпочтение парам, в которых старше женщина.

В качестве яркого положительного примера психолог назвал звездную пару Пугачева-Галкин, которые вместе уже 20 лет, из которых десять — в официальном браке. Трепетность и романтика в творческом и семейном союзе знаменитостей не угасают, обрастая новыми гранями.

По словам сексолога, более молодой мужчина всегда будет стремиться очаровывать свою спутницу, пытаясь соответствовать уровню своей женщины как в сексуальной сфере, так и интеллектуальном плане. Женщина же будет «купаться» в любви и внимании.

«Чувствуя себя значимыми и любимыми, такие партнеры будут давать намного больше и получать взамен от таких отношений еще больше», — резюмировал психолог-сексолог Юрий Гальперин.

Как ранее писал 5-tv.ru, сексолог назвала причины и последствия неравных по возрасту браков.